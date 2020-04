राजस्थानात अडकलेल्या UPच्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी बस सोडणार, योगींच्या निर्णयावर नितीश कुमार भडकले

राजस्थानमध्ये अडकलेल्या उत्तर प्रदेशच्या विद्यार्थ्यांना राज्यात परत आणण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी विशेष बस व्यवस्था करण्याचं ठरवलं आहे. कोटा इथे हजारो विद्यार्थी अडकले असून त्यांना राज्यात परत आणण्यासाठी आग्र्याहून 200 बस रवाना करण्यात आल्या आहेत. आदित्यनाथ यांच्या या निर्णयावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे जाम संतापले आहेत. हा निर्णय लॉकडाऊनच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी नितीश कुमार यांना उद्देशून एक ट्विट केलं आहे ज्यात त्यांनी म्हटलंय की जर उत्तर प्रदेश सरकार त्यांचे विद्यार्थी परत आणू शकतात तर बिहार सरकार हे का करू शकत नाही ?

If UP can get it’s students out of Kota why doesn’t Bihar. @NitishKumar ji please look at it compassionately.@aman_dhanrajgir -Kota has a very powerful MP our Hon’ble Speaker @ombirlakota . Suggest all of you request him to take it up with Bihar Govt. Sure he is doing his best https://t.co/9AbuvyNu3I — Manish Tewari (@ManishTewari) April 18, 2020

या व्यतिरिक्त तिवारी यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये म्हटलंय की कोट्यातील विद्यार्थी परत आपल्या राज्यात परतणार आहे हे ऐकून आनंद झाला, पण मग आपण घरी परतण्यासाठी चालत निघालेल्या आणि हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये आणू न शकणाऱ्या मजुरांबाबत आपण हा निर्णय घेऊ शकत नाही का ?

It is good to see students from Kota heading back home after they rightly raised their voice on Social Media. However it beats me why can’t we run trains & buses for our migrants why are they still walking home?For they are poor & do not have the capacity to make hash tags trend! — Manish Tewari (@ManishTewari) April 18, 2020

तर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी म्हटलंय की उत्तर प्रदेशप्रमाणे इतर राज्यांनीही परवानगी दिली तर त्यांच्या राज्यातील विद्यार्थीही घरी परतू शकतील.

As the UP govt called back students of UP living in #Kota #Rajasthan, it can also be done for students from other states. Students in Kota can be sent to their home states on the consent of the concerned state govt so that these young boys & girls do not panic or feel depressed. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 17, 2020

राजस्थानमधील कोटा इथे विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थी गेले होते. लॉकडाऊन घोषित झाल्यामुळे ते तिथेच अडकून पडले आहेत. जवळ असलेले सगळे पैसे संपल्याने त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला आम्हाला इथून बाहेर काढा, घरी परतू द्या अशी विनवणी करायला सुरुवात केली होती. या विनवण्या ऐकून आदित्यनाथ यांनी या विद्यार्थ्यांसाठी बसे गाड्या सोडायचं ठरवलं. आग्र्याचे पोलीस अधीक्षक प्रमोद कुमार यांनी सांगितले की “एका बसमध्ये फक्त 25 ते 30 विद्यार्थ्यांनाच बसण्याची परवानगी देण्यात येईल. प्रत्येक बसमध्ये पोलीस कर्मचारी असेल आणि विद्यार्थ्यांना सॅनिटायझर आणि मास्कचे वाटप केले जाईल. उत्तर प्रदेशात पोहोचल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे चेकअप केले जाईल आणि ते निरोगी असल्याचं निदान झाल्यास नंतर त्यांना घरी सोडण्यात येईल.”