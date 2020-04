मेघालयमधल्या तरुणीवर थुंकल्याप्रकरणी आमिर खानला अटक

मुंबईमध्ये मेघालयातील एका तरुणीवर थुंकल्याप्रकरणी आमिर खानला अटक करण्यात आली आहे. ही घटना 10 दिवसांपूर्वी घडली होती. ज्या तरुणीवर आमिर खान थुंकला होता ती मूळची मेघालयातील असून मुंबईतील वाकोला इथे सध्या राहाते आहे. गीता विहार जंक्शनवरून सांताक्रूझमधल्या कलिना मिलिट्री कँपकडे जात असताना तिच्यासोबत हा प्रकार घडला होता. ज्यावेळी हा प्रकार घडला होता तेव्हा आरोपी कोण आहे, त्याने असे का केले हे कळू शकलेले नव्हतं. मात्र मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉन्राड संगमा यांनी या घटनेची गंभीरतेने दखल घेतली होती. त्यांनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला होता.

Spoke to @AUThackeray ji, Hon’ble Minister of Tourism, Govt. of Maharashtra regarding the incident in Kalina, Mumbai where some unknown miscreants spat on a Manipuri girl. He has assured the protection of our NE people and he will take necessary action against this act of racism.

— Conrad Sangma (@SangmaConrad) April 7, 2020