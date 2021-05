कोरोनाही एक ‘प्राणी’ आहे, त्यालाही जगण्याचा अधिकार आहे! त्रिवेंद्रसिहांच्या विधानावरून पुन्हा वाद

अतिसूक्ष्म अशा कोरोनाच्या विषाणूने अवघ्या जगाला गुडघे टेकायला लावले आहेत. लोकांचे प्राण घेण्यासोबतच या विषाणूने अनेक देशांची आर्थिक वाताहत केली आहे. अमेरिकेसारखे महाप्रगत देशही या विषाणूच्या तडाख्याने धडपडले असून, पुन्हा सावरण्याचे त्यांचे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. असा हा विषाणू एक प्राणी असल्याचं उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी म्हटलं आहे. इतरांप्रमाणे या प्राण्यालाही जगण्याचा अधिकार असल्याचं त्यांचं म्हणणं असून त्यांनी केलेल्या या विधानाचा व्हिडीओ सध्या बराच चर्चेत आहे.

के न्यूज नावाच्या एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने त्रिवेंद्रसिंह रावत यांची मुलाखत घेतली होती. या मुलाखतीमधील एक तुकडा काँग्रेसचे सोशल मीडिया राष्ट्रीय समन्वयक गौरव पांधी यांनी ट्विटरवर शेअर केला आहे.

“Corona virus is a living being and every living creature has a right to live”, says BJP leader and Ex Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat.

With such people at the helm of affairs it should not be a surprise that our country is facing worst human tragedy in the world today. pic.twitter.com/zJBgus9o5k

— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) May 13, 2021