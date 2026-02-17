उन्हाळ्यात कलिंगड खाण्याचे अगणित फायदे

उन्हाळा सुरु झाल्यावर आपल्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण खूप कमी होते. अशा वातावरणात आपल्या आहारामध्ये रसदार फळांचा समावेश करणे खूप गरजेचे असते. रसदार फळांमध्ये कलिंगड देखील आहे. उन्हाळ्यामध्ये कलिंगड खाणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते. कलिंगडामध्ये सुमारे ९०–९२ टक्के पाणी असते, त्यामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून निघते आणि डिहायड्रेशन टाळण्यास मदत होते. उष्ण हवामानामुळे होणारा थकवा, चक्कर येणे किंवा अशक्तपणा कमी करण्यासाठी कलिंगड उपयुक्त आहे.
कलिंगडामध्ये जीवनसत्त्व अ आणि क भरपूर प्रमाणात असतात. जीवनसत्त्व क रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, तर जीवनसत्त्व अ डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आणि त्वचेच्या तजेल्यासाठी उपयुक्त आहे. त्यात लाइकोपीन नावाचे अँटीऑक्सिडंट असते, जे हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास आणि शरीरातील हानिकारक घटकांपासून संरक्षण करण्यास मदत करते.
उन्हाळ्यात पचनक्रिया बिघडण्याची शक्यता असते. कलिंगडातील फायबर पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठता कमी करते. तसेच ते कमी कॅलरीयुक्त असल्यामुळे वजन नियंत्रणासाठीही चांगले आहे.
कलिंगड शरीराला नैसर्गिक थंडावा देते आणि ताजेतवाने ठेवते. त्यामुळे उन्हाळ्यात दररोज योग्य प्रमाणात कलिंगड खाल्ल्यास शरीर निरोगी आणि ऊर्जावान राहण्यास मदत होते.
वजन कमी करू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठीही कलिंगड चांगले आहे, कारण त्यात कॅलरीज कमी आणि पाणी जास्त असते. पचनक्रिया सुधारण्यासाठीही ते उपयुक्त ठरते. नियमित प्रमाणात कलिंगड खाल्ल्यास शरीर ताजेतवाने राहते आणि उष्णतेपासून संरक्षण मिळते. त्यामुळे उन्हाळ्यात कलिंगडाचा आहारात समावेश करणे आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक आहे.