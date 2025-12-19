Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 19 डिसेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सामना ऑनलाईन
|

>> योगेश जोशी, [email protected]

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस ताणतणाव जाणवणार आहे
आरोग्य – आजारपण जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार पुढे ढकलावेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांशी वादविवाद होण्याची शक्यता आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्रारी जाणवणार आहे
आर्थिक – व्यवसाय वाढीसाठी चांगल्या संधी मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदारासोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आव्हानात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – मनाची द्विधा स्थिती राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक व्यवहारात फसवणूकीची शक्यता आहे, काळजी घ्या
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत तणावाचे वातावरण राहील

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस शुभफलदायक आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – बच्चे कंपनीसाठी खर्च होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस सुखाचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – थकवा जाणवण्याची गरज आहे
आर्थिक – घरासाठी मोठी खरेदी होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रतिष्ठेचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – सामाजिक क्षेत्रात मानसन्मान वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – उत्साह वाढवणाऱ्या घटना घडतील
आर्थिक – अचानक मोठा धनलाभ होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – ताणतणाव कमी होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाणार आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्च वाढणार आहे
आरोग्य – नैराश्य जाणवणार आहे
आर्थिक – अचानक खर्च उभे ठाकणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत बोलताना रागावर नियंत्रण ठेवा

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – शेअर बाजारातून धनलाभाचे योग आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामांचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नका
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात चांगले सहकार्य मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे योग आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तीन दिवसांनी नैतिकता आणि लोकशाही मूल्ये आठवली! अखेर कोकाटेंचा राजीनामा; नाशिक पोलीस मुंबईत, कोणत्याही क्षणी अटक

महाराष्ट्राचे कलाभूषण हरपले, महान शिल्पकार राम सुतार यांचे निधन

सर्वात मोठ्या सेक्स स्कॅण्डलचे बिंग फुटणार; एपस्टिन फाईल्स आज उघडणार, पॉवरफुल नेत्यांची नावे, 95 हजार फोटो, बँक रेकॉर्ड अमेरिकी संसदेत सादर होणार

प्रज्ञा सातव भाजपवासी, आमदारकीचा राजीनामा

तुलना ठाकरी तेजपर्व आणि काळ्या गद्दार युगाची! शिवसेनेने मुंबईसाठी केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडणारे पॉकेट बुक

‘जी राम जी’ विधेयकाच्या प्रती विरोधकांनी टराटरा फाडल्या, लोकसभेत अभूतपूर्व गदारोळात विधेयक मंजूर

‘तेजयश’ रिसॉर्ट एकनाथ शिंदे यांच्या भावाचेच; बुकिंग लिंकवर प्रकाश शिंदे यांचे नाव!  सुषमा अंधारे यांनी पुरावे दाखवले

तपोवनातील झाडांना तूर्तास हात लावू नका! उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार आणि नाशिक पालिकेला नोटीस

पुतळ्यात प्राण फुंकणारा जादूगार…