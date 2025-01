Delhi election 2025 – महाराष्ट्रात 1500 देताना नाकीनऊ, दिल्लीत 2500 चा जुमला! भाजपचा जाहिरनामा प्रसिद्ध

लाडकी बहीण योजना जाहीर करत महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवले. सत्तेत आल्यानंतर लाडक्या बहिणांना निकषांची कात्री लावत झुलवत ठेवले आहे. विजयानंतर महिन्याला 2100 रुपये देणार, अशी घोषणा केली होती. पण अद्याप लाडक्या बहि‍णींना 2100 रुपये काही मिळालेले नाही. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने जाहिरनाम्यातून महिलांना 2500 रुपये देण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे हाही जुमला ठरतो की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा चांगलाच गाजावाजा केला होता. गावोगावी लाखो रुपये खर्च करून कॅम्पेन चालवले होते. सत्तेत आल्यावर लागलीच लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला 2100 रुपये देऊ अशी घोषणाही केली. पण सत्तेत आल्यावर लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये तर सोडा 1500 रुपये देतानाही सरकारच्या नाकीनऊ येत आहेत. जानेवारी महिन्याचा हप्ताही अद्याप महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. अशातच दिल्लीतही भाजपची नजर महिला मतांवर असून त्याच अनुषंगाने लाडक्या बहि‍णींना 2500 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. यासह होळी आणि दिवाळीला प्रत्येक एक गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणाही भाजपने केली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी शुक्रवारी पक्षाचा जाहिरनामा प्रसिद्ध केला.

#WATCH | #DelhiElection2025 | BJP national president and Union Minister JP Nadda says, “Families using LPG will get a Rs 500 subsidy per cylinder, and on Holi and Diwali, they will receive one free cylinder each…we will give Rs 21,000 to the pregnant women…” pic.twitter.com/ruRq1Zcrf8

— ANI (@ANI) January 17, 2025