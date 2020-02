दिल्ली निवडणूक – आत्मचिंतन बास झालं, कामाला लागा; काँग्रेस नेत्याचा वरिष्ठांना बोचरा सल्ला

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला एकाही जागेवर आघाडी मिळालेली नव्हती. देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सलग दुसऱ्यांदा शून्यावर समाधान मानावं लागतंय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काँग्रेसच्या या सुमार कामगिरीमुळे त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. यापैकी एका महिला नेत्याने ट्विटरचा आधार घेत पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला बोचरा सल्ला देताना, धोरणांचा अभाव आणि निर्णय घेण्यासाठी लागणारा प्रचंड वेळ ही पराभवाची प्रमुख कारणे असल्याचं म्हटलं आहे.

माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची कन्या आणि दिल्ली महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की ‘दिल्लीत पुन्हा शून्यावर आलो, आत्मचिंतन बास झाले आता कृती करण्याची गरज आहे. निर्णय घेताना लागणारा अक्षम्य वेळ, धोरणांचा अभाव, एकतेचा अभाव, निराश झालेले काँग्रेस कार्यकर्ते, तळागाळातील जनतेशी तुटलेली नाळ या सगळ्या गोष्टी याला कारणीभूत आहेत. या व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून मी देखील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारते’

We r again decimated in Delhi.Enuf of introspection, time 4 action now. Inordinate delay in decision making at the top, lack of strategy & unity at state level, demotivated workers, no grassroots connect-all r factors.Being part of d system, I too take my share of responsibility

