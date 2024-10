दिल्लीत दिवाळीत फटाक्यांवर बंदी कायम, आतिशी सरकारने जारी केले आदेश

दिल्लीकरांना यंदाची दिवाळीही फटाक्यांशिवाय साजरी करावी लागणार आहे. दिल्लीत दिवाळीत फटाक्यांवर बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. दिल्लीच्या प्रदूषण नियंत्रण समितीने दिल्लीत सर्व प्रकारच्या फटाक्यांची निर्मीती, विक्री आणि ऑनलाईन विक्रीवर बंदीचे आदेश आतिशी सरकारने जारी केले आहेत. हा आदेश 1 जानेवारी 2025 पर्यंत लागू राहील.

दिल्लीच्या आसपासच्या परिसरात चारा जाळण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. चारा जाळल्याने प्रदूषणाच्या पातळीत वाढ होते. दसऱ्याला प्रदुषणाच्या पातळीत प्रचंड वाढ झाली आहे. दिल्लीचा सरासरी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) शनिवारी 155 होता, जो रविवारी 224 वर गेला. या स्तराची हवा दुषित श्रेणीत येते. राजधानी दिल्लीत आता वाऱ्याचा वेग मंदावला आहे , यात आता लवकरच दिल्लीच्या हवेत चाऱ्याच्या धुराचे परिणाम दिसू लागले. त्यामुळे दिल्लीची हवा दुषित होण्याची शक्यता आहे.

Delhi Pollution Control Committee issues an order for a complete ban on all kinds of firecrackers on manufacturing, storage and selling including delivery through online marketing platforms and bursting of all kinds of firecrackers upto 01.01.2025 in the territory of NCT of… pic.twitter.com/wpz1KQt7QG

