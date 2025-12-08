सहा दिवसांत 3,900 उड्डाणे रद्द… डीजीसीएने इंडिगोच्या सीईओ आणि उच्च अधिकाऱ्यांना समन्स

सामना ऑनलाईन
|

सलग आठव्या दिवशी इंडिगोची उड्डाणे पूर्ववत झाली नसल्याने प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. सोमवारीही इंडिगोची 300 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. इंडिगो एअरलाइन्सच्या कारभाराबाबत नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) कडक भूमिका घेतली आहे. डीजीसीएने चार सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून या समितीने इंडिगोच्या सीईओसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. या बैठकीत गेल्या सहा दिवसांत रद्द झालेल्या 3,900 उड्डाणांबाबत इंडिगोच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समिती या आठवड्यात सीईओ पीटर एल्बर्स आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येईल. समितीने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मंगळवारी दिल्लीतील मुख्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती प्रामुख्याने व्यवस्थापनाकडून होणाऱ्या उल्लंघनांची चौकशी करेल आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची थेट चौकशी करेल.

अठवडाभरात इंडिगोची शेकडो देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे हजारो प्रवासी विमानतळावर अडकून पडले होते. उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली आहे. शिवाय पर्यटन उद्योगाचेही कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ज्यांनी स्वतःच्या कार्यालयावर दशकानुदशके तिरंगा फडकावला नाही, तेच आज वंदे मातरमच्या गौरवावर भाष्य करत आहेत – अरविंद सावंत

बंकिम दा नाही, बंकिम बाबू म्हणा… तृणमूल काँग्रेसच्या खासदाराने संसदेत पंतप्रधान मोदींना टोकलं

Smriti Mandhana – लग्न मोडलं आणि दुसऱ्याच दिवशी स्मृती मानधना मैदानात, सरावाला केली सुरुवात

strawberry from kalvan in gujarat

इंडिगो विमानसेवेच्या गोंधळाचा राज्यातील शेतकऱ्यांनाही फटका; स्ट्रॉबेरी, भाज्या आणि फुलांचे नुकसान

जितके वर्ष मोदी पंतप्रधान आहेत, तितके वर्ष नेहरू तुरुंगात होते – प्रियंका गांधी

भाजपने दिल्ली सारख्या राज्यात सर्कस तयार केली आहे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या विधानाचा आदित्य ठाकरे यांनी घेतला समाचार

राज्य बार कौन्सिलमध्ये 30 टक्के महिला आरक्षण; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

MPSC ची पूर्व परीक्षा पुढे ढकलली, आयोगाकडून नव्या तारखा जाहीर

अबब! पाटणाच्या पुस्तक मेळाव्यात 15 कोटींचे पुस्तक, पुस्तकाच्या फक्त तीन प्रती प्रकाशित