धर्मेंद्र यांची प्रकृती स्थिर, ईशा देओलने दिली मोठी अपडेट

सामना ऑनलाईन
|

धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या अफवा नुकतीच माध्यमात पसरल्यानंतर, अभिनेत्री ईशा देओल हिने एक पोस्ट केली आहे. या पोस्ट अंतर्गत माझे वडील धर्मेंद्र जिवंत आहेत त्यांचे निधन झाले नाही असे म्हटले आहे.

यावर अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनीही त्यांच्या प्रकृतीची माहिती दिली. त्यांनी एक्सवर म्हटले की, “जे घडत आहे ते अक्षम्य आहे. उपचारांना प्रतिसाद देत असलेल्या आणि हळूहळू बरे होत असलेल्या व्यक्तीबद्दल जबाबदार चॅनेल खोट्या बातम्या कशा पसरवू शकतात? हे अत्यंत अनादरपूर्ण आणि बेजबाबदार वर्तन आहे. कृपया कुटुंबाचा आणि त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करा.”

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ESHA DEOL (@imeshadeol)

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

या स्फोटामागे मोठा कट तर नाही ना? दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी व्यक्त केला संशय

Video -ज्येष्ठ अभिनेते जितेंद्र यांचा अनावधानाने गेला तोल

Delhi Bomb Blast – बॉम्बस्फोटातील कार आमची नाही, आमची मुलं दिल्लीला गेलीच नाहीत; कुटुंबीयांचा दावा

डेव्हिड स्झालाय यांच्या फ्लेश कांदबरीला यंदाचा बुकर पुरस्कार

Delhi Bomb Blast- लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन बाॅम्ब स्फोटाचे पुलवामा कनेक्शन, वाचा

european-commission-plans-to-ban-chinese-companies-that-calls-national-security-threat-across-europe

युरोपीय देश चीन विरोधात आक्रमक; राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांवर बंदी आणण्याची तयारी

Delhi Bomb Blast – i20 कार दिल्लीत कशी पोहोचली? सीसीटीव्ही फुटेज समोर, मिळाली नवी माहिती

भारतीच्या पतीनं भेट दिलं 20 लाखाचं घड्याळ; प्रियांका चोप्राच्या कमेंटमुळे झाले व्हायरल

डॉक्यूमेंट्री मागे घ्या अन्यथा… ट्रम्प यांनी दिली बीबीसीला धमकी