अमेरिकेची ध्रुवी पटेल ठरली मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2024; बॉलिवूड अभिनेत्री होण्याचं स्वप्न

अमेरिकेची ध्रुवी पटेल ‘मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2024’ची विजेती ठरली आहे. ती कॉम्प्युटर इन्फॉर्मेशन सिस्टीमची विद्यार्थिनी असून भविष्यामध्ये बॉलिवूड अभिनेत्री आणि युनिसेफमध्ये राजदूत बनण्याचे तिचे स्वप्न आहे.

मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2024 ही हिंदुस्थानाबाहेर आयोजित केली जाणारी एक स्पर्धा आहे. यंदा ही स्पर्धा न्यू जर्सीतील एडिसन येथे पार पडली. यात ध्रुवी पटेल या अमेरिकेतील कॉम्प्युटर इन्फॉर्मेशन सिस्टीम्सच्या विद्यार्थिनीने ताज जिंकला आहे. यानंतर तिने आनंद व्यक्त करत बॉलिवूड अभिनेत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

VIDEO | Dhruvi Patel, a Computer Information System student from USA, has been declared as the winner of Miss India Worldwide 2024, the longest running Indian pageant outside India.

READ: https://t.co/uUWwqEGEE3

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/z3ZLY7zwba

— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2024