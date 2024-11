तुम्हाला निराश करणार नाही, अमेरिकेला गतवैभव मिळवून देणार – डोनाल्ड ट्रम्प

डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाच्या ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांचा पराभव केला. यानंतर फ्लोरिडामध्ये बोलताना ट्रम्प यांच्यासह एलन मस्क यांनी आपल्या संपूर्ण टीमचे आणि पत्नी, मुलांचेही आभार मानले. यावेळी ट्रम्प यांनी अमेरिकेला गतवैभव मिळवून देणार, असे आश्वासनही अमेरिकन नागरिकांना दिले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा ऐतिहासिक विजय असल्याचे म्हटले. अमेरिकेमध्ये पहिल्यांदाच असा राजकीय बदल झाला असून देशाला गरज असतानाच हा विजय मिळाला. मला 47 वा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडल्याबद्दल अमेरिकन नागरिकांचे आभार. मी तुम्हाला निराश करणार नाही. माझा प्रत्येक श्वास अमेरिकन नागरिकांसाठी असेल आणि मी त्यांच्यासाठी लढत राहील, असेही ट्रम्प म्हणाले.

#WATCH | West Palm Beach, Florida | Donald Trump says, “This is a great job. There is no job like this. This is the most important job in the world…Nothing will stop me from keeping my word to you…”#USElection2024

(Video source: Reuters) pic.twitter.com/wRo1IMsz3Z

— ANI (@ANI) November 6, 2024