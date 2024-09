Donald Trump – डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दुसऱ्यांदा जीवघेणा हल्ला; AK-47 सह संशयित आरोपीला अटक

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक अंतिम टप्प्यात येत आहे. एकीकडे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तर दुसरीकडे उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्यात डिबेट रंगत आहे. चुरशीच्या होत असलेल्या या निवडणुकीकडे अवघ्या जगाचे लक्ष असतानाच पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याचे समोर आले आहे. रविवारी दुपारच्या सुमारास फ्लोरिडातील ट्रम्प इंटरनॅशनल गोल्फ कोर्सजवळ ही घटना घडली असून एके-47 या घातक रायफलसह एका संशयिताला अटक करण्यात आली आहे.

सिक्रेट सर्व्हिसच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना स्थानिक वेळेनुसार रात्री दोनच्या सुमारास घडली. फ्लोरिडातील ट्रम्प इंटरनॅशनल गोल्फ कोर्सवर गोल्फ खेळत असताना त्यांच्या जीवघेण्या हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. ट्रम्प यांच्यापासून अवघ्या काही मीटर अंतरावर एक व्यक्ती एके-47 रायफल घेऊन उभा असल्याचे आढळले. त्यानंतर जवानांनी हल्ल्याच्या तयारीत असलेल्या व्यक्तीच्या दिशेने गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाला. मात्र त्याला काही तासातच अटक करण्यात आली. त्याची कसून चौकशी सुरू आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प हे सुरक्षित असल्याची माहिती सिक्रेट सर्व्हिसच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, ट्रम्प यांचा मुलगा डोनाल्ड ज्युनियर याने स्थानिक माध्यमांचा हवाला देत याबाबत ट्विट केले आहे. फ्लोरिडातील वेस्ट पाल्म बीचजवळील ट्रम्प गोल्फ कोर्सवर गोळीबार झाला असून झाडीतून एके-47 रायफलसह एकाला अटक करण्यात आली आहे, असे डोनाल्ड ज्युनियरने नमूद केले आहे.

Again folks!

SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.

An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.

A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024