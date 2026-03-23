इराणमधील पॉवर प्लांटवरील हल्ल्याचा प्लॅन तूर्तास टळला, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोठे विधान

मध्यपूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि मोठे विधान केले आहे. इराणच्या ऊर्जा क्षेत्राला लक्ष्य करण्यासाठी आखण्यात आलेला पॉवर प्लांटवरील हल्ल्याचा प्लॅन तूर्तास लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेला युद्धाचा मोठा धोका सध्यातरी टळल्याचे मानले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला खीळ घालण्यासाठी आणि त्यांच्या लष्करी सामर्थ्याला धक्का देण्यासाठी अमेरिकेने इराणमधील प्रमुख पॉवर प्लांट आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ल्याची योजना तयार केली होती. मात्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अचानक या योजनेला स्थगिती देण्याचे संकेत दिले आहेत. “आम्ही सध्या इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला करण्याचा विचार करत नाही, कारण आमचे उद्दिष्ट केवळ विध्वंस करणे नाही,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या विधानात म्हटले आहे की, इराणशी थेट युद्ध पुकारल्यास त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास संघर्षामुळे जग आधीच तणावात असताना, इराणमधील नागरी सुविधांवर किंवा पॉवर प्लांटवर हल्ला करणे हे मानवतावादी दृष्टिकोनातूनही योग्य ठरणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकेने इराणविरोधात काहीशी मवाळ भूमिका घेतल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.