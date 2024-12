झूम बराबर झूम… तळीरामांनो निश्चिंत राहा, दारू पिऊन झिंगल्यावर पोलीस मारणार नाही तर घरी सोडणार

उद्या थर्टी फर्स्ट. त्यामुळे अनेक तळीरामांच्या आनंदाला पारावर उरणार नाही. अनेकांना दारु प्यायल्यावर पोलिसांची भिती असते. पण आता चिंता करण्याची गरज नाही. कारण तुम्ही जर दारु पिऊन झिंगलात तर पोलिस तुम्हाला मारणार नाहीत तर तुम्हाला तुमच्या घरी सुखरुप सोडतील.

नव्या वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक हिमाचलच्या शिमल्यात जमतात. यावेळी काही लोक दारू पिऊन झिंगतात. अशा लोकांना मारू नका आणि अटक करू नका असे आदेश हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू यांनी दिले आहेत.

Liquor Shops & Resturants to be open in Himachal for 24 hours till 5 Jan.

~ Anyone found overdosed with Liquor will NOT be ARRESTED, instead Policemen will take him safely to the HOTELS🤯

CM Sukhu says He has ordered Police Adm. to follow ‘ATITHI DEVO BHAV’. pic.twitter.com/fq0yUDDWAi

