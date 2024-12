राजघाटाऐवजी निघमबोध घाटावर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर अंत्यसंस्कार, काँग्रेसचा आक्षेप

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे निधन झाले असून त्यांच्यावर शनिवारी दिल्लीत अंत्यसंस्कार पार पडलीत. दिल्लीच्या निघमबोध घाटावर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होतील. पण काँग्रेसने यावर आक्षेप घेतला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर राजाघाटावर अंत्यसंस्कार व्हावे अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रलयाने संरक्षण विभागाला आदेश दिले आहेत. सकाळी 11.45 वाजता निघमबोध घाटावर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होतील, त्यासाठी योग्य ती तयारी करावी असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.

It has been decided by the Government that State funeral will be accorded to former PM Dr Manmohan Singh. The funeral will take place at 11:45 AM on 28th December, 2024 at Nigambodh Ghat, New Delhi: MHA pic.twitter.com/G8VkW3illS

— ANI (@ANI) December 27, 2024