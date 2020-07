चित्रपटासाठी 13 जणांचे अपहरण, युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मध्यस्थीनंतर सुटका

युक्रेनमध्ये एका माथेफिरूने 13 जणांचे अपहरण केले आणि त्यांना ओलीस ठेवले होते. या अपहृतांची सुटका व्हावी यासाठी थेट युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना मध्यस्थी करावी लागली. अपहरणकर्त्याची मागणी होती की थेट राष्ट्राध्यक्ष वोल्दोमीर झेलेन्स्की यांनी आपल्याशी बोलावे. अपहरणकर्ता एका बसमध्ये शिरला होता आणि त्याने बंदुकीचा धाक दाखवून बसमधल्या प्रवाशांना ओलीस ठेवलं होतं. या माथेफिरू माणसाकडे स्फोटके आणि स्वयंचलित रायफल होती. जवळपास 12 तास त्याने या प्रवाशांना डांबून ठेवलं होतं. अपहरणकर्त्याची ओळख पटली असून त्याचे नाव मकसिम क्रिवोश (वय-44 वर्ष) असे आहे.

मकसिम हा यापूर्वीही तुरुंगात जाऊन आला असून तो कट्टरपंथी असल्याचं तिथल्या पोलिसांनी सांगितलं आहे. अशा या मकसिमशी स्वत: तिथले राष्ट्राध्यक्ष फोनवरून बोलले आणि त्याची एक मागणी मान्य करत अपहरण केलेल्या लोकांना सोड अशी विनंती केली. आश्वासन पूर्ण होत असल्याचं पाहिल्यानंतर मकसिमने बंधकांना मोकळे केले. यानंतर मकसिम हा बसबाहेर आला आणि त्याने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. युक्रेनच्या खरकीव भागामध्ये मंगळवारी हा सगळा प्रकार घडला होता.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मकसिमने बसमधल्या प्रवाशांना ओलीस ठेवल्यानंतर पोलिसांच्या दिशेने स्फोटकं भिरकावली होती आणि हवेत गोळीबारही केला होता. यामुळे पोलिसांनी लुट्स्क शहराचा मध्यवर्ती भाग पूर्णपणे बंद केला होता. पोलिसांनी आणि इतर लोकांनी मकसिमला समजावण्याचा बराच प्रयत्न केला, मात्र तो ऐकायला तयार नव्हता. तो हटून बसला होता की राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी त्याला फोन करावा. अखेर झेलेन्स्की यांनी ही मागणी मान्य केली आणि मकसिमसोबत फोनवरून संवाद साधला. जवळपास 7-10 मिनिटे ते त्याच्याशी बोलत होते आणि बंधकांना सोडण्याची विनंती करत होते. त्यांनी सुरुवातीला गर्भवती महिलेसह 3 बंधकांना सोडण्याची विनंती केली, जी मकसिमने मान्य केली आणि तिघांना सोडून दिले.

In a video shared with me, President Zelensky says today’s hostage situation was resolved with no casualties when he & gunman “agreed he would take the first step & release several people” & Ze would endorse the Earthlings film. Ze didn’t want to storm bus & risk losing lives. pic.twitter.com/2WXxgJRiGT

— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 21, 2020