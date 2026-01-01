बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरीमध्ये SIR ची अंतिम मुदत वाढवली, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष फेर तपासणीचा (SIR) भाग म्हणून निवडणूक आयोगाने मतदार यादीवर दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याची मुदत वाढवली आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना जारी केलेल्या निर्देशात, आयोगाने स्पष्ट केले की, एसआयआर प्रक्रिया आता १९ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहील, ज्यामध्ये १ जानेवारी २०२६ ही पात्रता तारीख असेल.
आयोगाने एका पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. निवडणूक आयोगाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दावे आणि हरकतींसाठी वाढीव कालावधीबाबत व्यापक प्रसिद्धी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना स्थापित वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.