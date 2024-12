अखेर निकालाच्या सहा महिन्यांनी लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण आकडेवारी ECI ने केली जाहीर

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 4 जून रोजी लागला होता. पण आता तब्बल सहा महिन्यानंतर निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची मतदानाची आकडेवारी जाहीर केली आहे. ही आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी का लागला, असा सवाल विचारला जात असून शंकाही उपस्थित केली जात आहे.

“Proactive Disclosure of Extensive Data sets of the world’s Largest Elections”

ECI Releases Granular Data of Lok Sabha Elections 2024 and 4 Simultaneous Assembly Elections .

— Election Commission of India (@ECISVEEP) December 26, 2024