शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रावर ईडीची कारवाई; जुहूतील फ्लॅट, पुण्यातील बंगल्यासह 98 कोटींची मालमत्ता जप्त

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेती शिल्पा शेट्टी आणि तिचा उद्योजक पती राज कुंद्रा या दाम्पत्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने Shilpa Shetty आणि Raj Kundra यांची जवळपास 98 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. पीएमएलए कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

ईडीने शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांची 97.79 कोटी रुपयांची चल आणि अचल संपत्ती जप्त केली आहे. यात जुहू येथील एका फ्लॅटचाही समावेश आहे. हा फ्लॅट शिल्पा शेट्टी हिच्या नावावर आहे. तर राज कुंद्रा याच्या नावावर असणारा पुण्यातील बंगला आणि इक्विटी शेअर्सही ईडीने जप्त केले आहेत.

ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs 97.79 crores belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include a Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa…

