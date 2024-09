लेबननमध्ये पेजरचे स्फोट, आठ जणांचा मृत्यू; इराणच्या राजदुतासह 2750 जण जखमी

इराणमध्ये हिजबुल्लाह संघटनेच्या अनेक सदस्यांचे पेजरमध्ये स्फोट झाले. या पेजर स्फोटात आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. इतकंच नाही तर या स्फोटांमध्ये अडीच हजारहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत, त्यात इराणच्या एका राजदुताचाही समावेश आहे. हिजबुल्लाहा ही इराण समर्थित लेबननमधली दशहतवादी संघटना आहे. हिजबुल्लाहा संघटनेने या स्फोटांसाठी इस्रायलला जबाबदार ठरवलं आहे.

Have to accept the capabilities of the Israeli Intelligence agency #Mossad who used the Pager blast to neutralize the Hezbollah terrorist that too within #Lebanon. Salute to their smartness.#Israel #Hezbollah#IsraelisATerorristOrganisation#Mossad#Lebanon pic.twitter.com/fbPzOawy34

