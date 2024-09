Eknath Khadse भाजपमध्ये परतण्यास फडणवीस अडथळे आणू शकतात – एकनाथ खडसे

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांची भाजपमध्ये परतण्याची शक्यता धूसर दिसत आहे. कारण त्यांनी पक्षात पुन्हा प्रवेश करण्यास कधीही उत्सुक नसल्याचं सांगितलं आहे. तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांचा पक्षातील पुन्हा प्रवेश रोखू शकतात असा दावाही त्यांनी केला आहे. पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

STORY | Wasn’t keen on return to BJP: Eknath Khadse; points fingers at Fadnavis

