EVM मध्ये छेडछाड करून मतं वाढवण्यात आली, खासदार अरविंद सावंत यांचा आरोप

ईव्हीएमशी छेडछाड केली आणि मतं वाढवण्यात आली असा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केला आहे. तसेच यावर सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोगाने मौन धारण केले आहे असेही सावंत म्हणाले.

#WATCH | Delhi | On EVMs, Shiv Sena (UBT) MP Arvind Sawant says, “The fact remains that – the machine works as per the input given by the people. There have been issues in this election, where the 17C form given by the presiding officer states that so many votes will be there in… pic.twitter.com/d4Q4VCuPKN

