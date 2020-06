CBSE ची जुलै महिन्यातील दहावी,बारावीची परीक्षा रद्द, ICSEनेही घेतला परीक्षांबाबत अंतिम निर्णय

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे CBSE बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. 1-15 जुलैमध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे.

Exams for class X and XII scheduled for July 1-15 have been cancelled, CBSE tells SC — Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2020

12 च्या विद्यार्थ्यांचा निकाल हा त्यांच्या आधीच्या कामगिरीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे लावण्यात येईलं असंही बोर्डाने कळवलं आहे. 12 च्या विद्यार्थ्यांना या मूल्यांकनात मिळालेले मार्क समाधानकारक वाटत नसतील ते तर जेव्हा परीक्षा घेण्यात येईल तेव्हा ते परीक्षा देऊ शकतीलं असंही बोर्डाने सांगितलं आहे. परीक्षा घेण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल असेल तेव्हा परीक्षा घेतल्या जातील असे बोर्डाने म्हटलंय.

Scheme has been formulated for assessment of class XII students on the basis of last exams, Centre to SC — Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2020

CBSE will conduct exam when condition becomes conducive, Centre tell SC — Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2020

Class XII students can opt for exams to be conducted later, CBSE tells SC — Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2020

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ISCE बोर्डाने देखील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्याचं सांगितलं. मात्र ICSE बोर्डाने विद्यार्थ्यांना मार्कांबाबत खूश नसल्यास नंतर परीक्षा देण्याचा पर्याय दिलेला नाही.

युजीसीनेही परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस केली

देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) समितीने केली आहे. या विद्यार्थ्यांचे अंतिम वर्षाचे निकाल त्यांच्या मागील सत्रांतील परीक्षांच्या गुणांवरून लाकण्यात यावेत असेही समितीने सांगितले आहे. हा महाराष्ट्र सरकारचा विजय असून महाराष्ट्र सरकारने चार दिवसांपूर्वीच अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला होता.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा घेतल्या गेल्या तर देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना संसर्गाची शक्यता होती. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमधील अंतिम परीक्षेसह अनेक परीक्षा प्रलंबित राहिल्या. त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी यूजीसीने ही समिती स्थापन केली होती. हरियाणा विद्यापीठाचे कुलगुरू आर. सी. कुहाड हे या समितीचे अध्यक्ष होते.

ऑक्टोबरपासून महाविद्यालये सुरू करा

नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याबाबतही या समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. जुन्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सत्र जुलैमध्ये तर नव्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑगस्टमध्ये सुरू करण्यात येणार होते. ते ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात यावे अशी शिफारस समितीने केली आहे.

परीक्षेस इच्छुक विद्यार्थ्यांना कोरोना संपेपर्यंत थांबावे लागणार

मागील सत्रांच्या परीक्षांमधील गुणांवरून अंतिम परीक्षेचा निकाल लावण्याबद्दल विद्यार्थ्यांना आक्षेप असेल तर त्यांच्या परीक्षा कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर घेण्यात येतील असेही समितीने सांगितले आहे. समितीच्या शिफारशीवरून यूजीसीकडून लवकरच विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांसाठी सूचना दिल्या जाणार आहेत.