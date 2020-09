अंतिम वर्षाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची परवानगी

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. त्यांना परीक्षा केंद्र गाठणे सोपे जावे यासाठी मध्य रेल्वेने त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे. कॉलेजचे ओळखपत्र आणि हॉलतिकीट याच्या आधारे या विद्यार्थ्यांना प्रवासाची परवानगी देण्यात येईल असे मध्य रेल्वेने सांगितले आहे.

Students appearing for final year exams & other competitive exams for advance studies, as approved by the Maharashtra govt, are permitted to travel by special suburban services over Mumbai suburban network by showing valid I-cards & hall tickets: PRO, Central Railway, CST Mumbai

— ANI (@ANI) September 12, 2020