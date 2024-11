धक्कादायक! उत्तर प्रदेशमध्ये रुग्णालात आग, 10 नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू

उत्तर प्रदेशमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका रुग्णालयात आग लागून 10 नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे.

Terrible news from Jhansi, Uttar Pradesh. 10 newborns dead in a massive that fire broke out in NICU of Maharani Laxmibai Medical College. Tragedy occurred on Friday night in the Pediatric Ward (SNCU). Six fire brigade vehicles are at the scene and 40 children have been rescued. pic.twitter.com/qNSls5fbY1



उत्तर प्रदेशच्या झाशी जिल्ह्यातील महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिक कॉलेजमध्ये काल रात्री 10.45 च्या सुमारास ही आग लागली. रुग्णालयात ही आग लागल्यानंतर अनेक बालकांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं. पण या अपघातात 10 नजजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Jhansi, Uttar Pradesh: A massive fire broke out in the NICU of Maharani Laxmibai Medical College, claiming the lives of 10 newborns. The tragedy occurred on Friday night in the Pediatric Ward (SNCU). Six fire brigade vehicles are at the scene, and 40 children have been rescued.… pic.twitter.com/nHp0hVgckm

— IANS (@ians_india) November 15, 2024