मुंबईतील सेंट जॉर्ज रुग्णालयाजवळ गोळीबार, एकजण जखमी

सेंट जॉर्ज रुग्णालयाजवळील डिमेलो परिसरात सोमवारी रात्री 10 च्या सुमारास गोळीबार झाल्याची घटना घडली आहे. दुचाकीवरुन आलेल्या तिघांनी अंगडीया नावाच्या व्यापाऱ्यावरती गोळीबार केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत.

Mumbai, Maharashtra: Firing incident on P D’Mello Road under MRA Marg police jurisdiction at 10:30 PM. A bag with valuables was stolen, injuring a victim in the leg. FIR being registered: Mumbai Police pic.twitter.com/CHBnXLdWLj

— IANS (@ians_india) January 7, 2025