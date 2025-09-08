मिरकरवाडा बंदराजवळ ‘अमीन-आएशा’ मच्छीमार नौका समुद्रात बुडाली; दोन खलाशी बेपत्ता

मासेमारी करून परत मिरकरवाडा बंदरात येणारी ‘अमीन आएशा’ ही मच्छिमार नौका बुडाल्याची घटना घडली आहे. या नौकेवर आठ खलाशी होते. सहा जणांनी पोहत किनारा गाठण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी दुसरी स्थानिक मच्छिमार नौका मदतीला धावून आल्याने सहा खलाशी वाचले आहेत. दोन खलाशी अद्याप बेपत्ता आहेत.
अमीन आएशा ही मासेमारी करणाऱ्यासाठी गेलेली नौका परतीच्या प्रवासात बुडाली. नौका बुडत असल्याचे समजताच खलाशांनी समुद्राच्या पाण्यात उड्या टाकल्या. सुमारे तासभर समुद्रात पोहत ते खलाशी प्राण वाचवण्यासाठी धडपडत असताना दुसऱ्या एका स्थानिक मच्छिमार नौकेने सहा खलाशांना वाचवले.दोन खलाशी अद्याप बेपत्ता आहेत.