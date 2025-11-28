कोलंबोला जाणारी पाच विमाने तिरुअनंतपुरम विमानतळावर वळवली; ‘दित्वा’ चक्रीवादळाचा परिणाम

सामना ऑनलाईन
|

श्रीलंकेत सध्या दित्वा चक्रीवादळाने थैमान घातले आहे. वादळामुळे देशातील हवामानावर परिणाम झाला आहे. खराब हवामानामुळे कोलंबोला जाणारी पाच विमाने तिरुअनंतपुरम विमानतळावर वळवण्यात आली आहेत. कोलंबोलाही चक्रीवादळाचा संभाव्य धोका असल्याने आणखी विमाने तिरुअनंतपुरमकडे वळवण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे विमानतळ प्राधिकारणाने सांगितले.

तिरुअनंतपुरम विमानतळ प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोलंबोला खराब हवामानामुळे शुक्रवारी मध्य पूर्वेतील तीन तर मलेशिया आणि हिंदुस्थानच्या प्रत्येकी एक अशी श्रीलंकेला जाणारी पाच विमाने येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वळवण्यात आली. एतिहाद एअरवेजचे विमान पहाटे 3.44 वाजता, एअरएशियाचे विमान पहाटे 4.37 वाजता, श्रीलंकेतील एअरलाइन्सची विमाने सकाळी 7.44 वाजता आणि इंडिगोचे विमान सकाळी 9.49 वाजता तिरुवनंतपुरम विमानतळावर उतरवण्यात आले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चंद्रपूर-मोहर्ली रस्त्यावर वाघाने अडवली वाट; प्रवासी खोळंबले

Plastic Dummy Used in Fake Cremation Unmasks Rs 50 Lakh Insurance Scam in UP

चिता रचली, अंत्यसंस्कार सुरू होते, अचानक कळलं ‘प्रेत’ नाही पुतळा आहे! उत्तर प्रदेशात ५० लाखांचा विमा घोटाळा उघड

महामार्गावर भीषण अपघात, कार आणि पिकअपची जोरदार धडक; एकाच कुटुंबातील 6 जणांचा मृत्यू

वधूवरांना आशिर्वाद द्यायला पोहचले भाजप जिल्ह्याध्यक्ष…अन् स्टेजच कोसळला

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये प्रवाशांकडून जास्त पैसे उकळणाऱ्या विक्रेत्यांवर होणार कारवाई

शहापुरात गर्भवतींना अनोखी ‘मातृवंदना’; टेंभा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ४३ मातांचा सत्कार

सहावीतील विद्यार्थिनीला केली होती बेदम मारहाण; शिवसेनेच्या दणक्यानंतर मारकुट्या शिक्षिकेने मागितली लेखी माफी

गायमुख घाटात ट्रेलरचा ‘मणका’ मोडला

महायुती सरकारला कडकी; मच्छीमारांचे ५१ कोटी थकवले; ठाणे, पालघर, रायगडातील मच्छीमारांना फटका