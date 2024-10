Pune News – भोसरीत पाण्याची टाकी कोसळली, 5 कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू

पिंपरी-चिंचवडमधील भोसरी येथे पाण्याची टाकी कोसळून 5 कामगारांचा मृत्यू झाला. भोसरीतील सद्गुरू नगर येथे गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडली. याची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, महापालिका प्रशासन आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ही दुर्घटने कशी घडली याचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

Maharashtra | Three people died and seven others injured after a portion of a water tank collapsed in Bhosari area of Pimpri Chinchwad this morning. All of them are labourers. Police present at spot: Senior Official Pimpri Chinchwad Police.

— ANI (@ANI) October 24, 2024