हे करून पहा- पडद्याचा रंग फिका झाला तर…

खरेदी करताना पडद्याचा रंग जास्त गडद असतो, परंतु काही महिन्यात हा रंग फिका होतो. जर तुमच्या घरातील पडद्याचा रंग फिका झाला असेल तर सर्वात आधी हा रंग कशामुळे झाला आहे, हे तपासा. तुम्ही खोलीच्या इतर सजावटीच्या रंगांशी जुळणारे पडदे निवडू शकता. गडद रंग खोलीला उबदार आणि आरामदायक बनवतात.
जर पडदे खूप जुने झाले असतील किंवा त्यांचा रंग पूर्णपणे फिका पडला असेल, तर त्यांना बदलणे चांगले. नवीन पडदे निवडताना खोलीतील फर्निचर आणि भिंतीच्या रंगाशी जुळणारे रंग निवडा. पडद्याच्या रंगाचा थेट परिणाम तुमच्या खोलीतील वातावरणावर होतो, त्यामुळे योग्य रंग निवडणे आवश्यक आहे.