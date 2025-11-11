हे करून पहा- पडद्याचा रंग फिका झाला तर…

सामना ऑनलाईन
|

खरेदी करताना पडद्याचा रंग जास्त गडद असतो, परंतु काही महिन्यात हा रंग फिका होतो. जर तुमच्या घरातील पडद्याचा रंग फिका झाला असेल तर सर्वात आधी हा रंग कशामुळे झाला आहे, हे तपासा. तुम्ही खोलीच्या इतर सजावटीच्या रंगांशी जुळणारे पडदे निवडू शकता. गडद रंग खोलीला उबदार आणि आरामदायक बनवतात.

जर पडदे खूप जुने झाले असतील किंवा त्यांचा रंग पूर्णपणे फिका पडला असेल, तर त्यांना बदलणे चांगले. नवीन पडदे निवडताना खोलीतील फर्निचर आणि भिंतीच्या रंगाशी जुळणारे रंग निवडा. पडद्याच्या रंगाचा थेट परिणाम तुमच्या खोलीतील वातावरणावर होतो, त्यामुळे योग्य रंग निवडणे आवश्यक आहे.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ट्रेंड – निळ्या साडीतील महिला कोण आहे…

क्रीडानगरीतून – आयडियल चषक 15 नोव्हेंबरपासून

नवे आधार अॅप लाँच, घरबसल्या नाव, पत्ता बदलता येणार; जुने एमआधार बंद होणार, इंटरनेटविना अॅपचा वापर करता येणार, फेस स्पॅनचेही फिचर

असं झालं तर… नवा लॅपटॉप लवकर बिघडल्यास

भाजपने हेलिकॉप्टरवर खर्च केले 30 कोटी रुपये; बिहार निवडणुकीत हवाहवाई प्रचार, नेत्यांची 1200 तास आकाशात राइड्स

क्वीन डिफेंडर्सने पटकावले गटविजेतेपद, रायसोनी स्मृती सांघिक बुद्धिबळ स्पर्धा

बूटफेकीचा मॉर्फ व्हिडीओ पाहिलाय! ‘एआय’च्या गैरवापराची सरन्यायाधीशांनाही चिंता

सनी फुलमाळीचे ‘सोनेरी’ यश

केरळमध्ये स्थानिक निवडणुका दोन टप्प्यांत