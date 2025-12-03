अस झाल तर- कार बाईकचे आर सी बुक हरवले तर…

सामना ऑनलाईन
|

1 तुमच्याकडे जर कार किंवा बाईक असेल तर त्यासाठी आवश्यक असलेले आरसी बुक सांभाळून ठेवणे गरजेचे आहे, परंतु चुकून जर ते हरवले असेल तर काय कराल.

2 कार किंवा बाईकचे आरसी बुक हरवले असेल तर चिंता करण्याची गरज नाही. आरसी बुक म्हणजेच रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डय़ुप्लिकेट काढता येऊ शकते.

3 आरसी बुक हरवल्यास जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये आरसी बुक हरवल्याची तक्रार नोंदवा. तक्रारीच्या प्रतीसह पोलिसांकडून एक ‘आरसी लॉस्ट’ चालान मिळवा.

4 एमपरिवर्तन अॅपवर जाऊन ‘व्हर्च्युअल आरसी तयार करा’ हा पर्याय निवडा. डिजीलॉकरच्या खात्यात साईन इन करून ‘नोंदणी प्रमाणपत्र’ शोधा.

5 आरटीओच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या. फॉर्म 26 डाऊनलोड करा आणि आवश्यक कागदपत्रांसह आरटीओमध्ये जमा करा. तेथून तुम्हाला आरसी बुक मिळेल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हे करून पहा- टोमॅटो खराब होऊ नये म्हणून

मनोहर जोशी यांना आदरांजली

रिक्षाचालकाला 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

थोडक्यात- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संगीतमय आदरांजली

शिंदे गटाचे आमदार बांगर यांची मतदान केंद्रात घुसखोरी, आयोगाने अहवाल मागवला

supreme court

महापालिका प्रभाग रचना, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवले; याचिकाकर्त्याचा दावा

आज मालिका विजयाचा शो, कसोटी पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी रोहित-कोहलीच्या बळावर टीम इंडिया सज्ज

दिल्ली हायकोर्टाचा बजरंग-विनेशला धक्का, डब्ल्यूएफआय निवडणुकीविरुद्धची याचिका फेटाळली

महायुतीत ‘मत’युद्धाचा भडका! महाडमध्ये गोगावले-तटकरे समर्थकांमध्ये राडा; गाडय़ा फोडल्या, पिस्तूल रोखले! बदलापूर आणि डहाणूत भाजप-शिंदे गट तर रोह्यात भाजप-दादा गटात धुमश्चक्री 