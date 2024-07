Preeti Sudan : प्रिती सूदन यूपीएससीच्या नव्या अध्यक्ष; पूजा खेडकर प्रकरणानंतर मनोज सोनींनी दिलेला राजीनामा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) अध्यक्षपदी 1983च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आणि माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रिती सूदन यांची वर्णी लागली आहे. प्रिती सूदन यांची यूपीएससीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. 1 ऑगस्ट 2024 ला त्या पदभार स्वीकारतील. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला स्वत: प्रिती सूदन यांनी ही माहिती दिली आहे.

वादग्रस्त प्रोबेशनरी आयएएस पूजा खेडकर प्रकरणानंतर मनोज सोनी यांनी तडाफडकी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी वैयक्तीक कारणांचा हवाला देत राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून या पदावर कोणाची नेमणूक होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले होते. अखेर प्रिती सूदन यांच्याकडे यूपीएससी अध्यक्षपदाचा कारभार सोपवण्यात आला आहे.

1983 batch IAS officer Preeti Sudan will be the new UPSC Chairperson, with effect from 1st August 2024. pic.twitter.com/t6Ylfr4BOP

— ANI (@ANI) July 31, 2024