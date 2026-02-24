कांद्यापासून बटाट्यापर्यंत… सौंदर्यासाठी कोणत्या भाज्यांचा रस वापरावा

भाज्या जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचा उत्कृष्ट स्रोत आहेत, म्हणून आपल्या आहारात विविध हंगामी भाज्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. यामुळे एकूण आरोग्याला फायदा होतो, जो आपल्या चेहऱ्यावर देखील दिसून येतो. यामुळे आपली त्वचा आतून निरोगी होते. यामुळे नैसर्गिक चमक येते. मुरुम, डाग, केस गळणे आणि ठिसूळ नखे यासारख्या सौंदर्य समस्या देखील टाळता येतात. भाज्या खाल्ल्या जाऊ शकतात आणि टॉपिकली लावता येतात. काही भाज्यांचे रस विविध सौंदर्य समस्या सोडवू शकतात. आपल्याला फक्त त्यांचा वापर कसा करायचा हे माहित असणे आवश्यक आहे.
बटाट्याचा रस त्वचेला त्वरित उजळवतो. तुम्ही बटाटा कापून थेट तुमच्या चेहऱ्यावर घासू शकता. बटाट्याचा रस, टोमॅटोचा रस, तांदळाचे पीठ आणि कोरफडीचे जेल गुलाबाच्या पाण्यात मिसळून फेस पॅक बनवू शकता. आठवड्यातून दोनदा हे चेहऱ्यावर लावल्याने उत्कृष्ट परिणाम मिळतात. ते टॅनिंग काढून टाकते आणि तुमची त्वचा नैसर्गिकरित्या चमकते.
कांद्याचा रस केसांसाठी अविश्वसनीयपणे फायदेशीर आहे, कारण त्यात सल्फर असते, जे केराटिनच्या निर्मितीस मदत करते. हे केस मजबूत, जाड, चमकदार आणि काळे ठेवते. यामुळे कोंडा देखील कमी होतो. तुम्ही कापसाच्या बॉलने तुमच्या टाळूवर कांद्याचा रस लावू शकता आणि शॅम्पू करण्यापूर्वी एक तास राहू देऊ शकता. किंवा, आल्याच्या रसात मिसळून कोंडा कमी करण्यासाठी लावू शकता.
टोमॅटोचा रस बेसन आणि चिमूटभर हळद मिसळून चेहऱ्यावर लावल्याने हळूहळू डाग कमी होतील. यामुळे तुमची त्वचा स्वच्छ होईल. याव्यतिरिक्त, टोमॅटो कापून एक तास रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवून चेहऱ्यावर घासल्याने छिद्रे घट्ट होतील आणि तुमचा चेहरा तेजस्वी दिसेल.
लसणाचा रस काढून त्यात तुमचे नखे थोडा वेळ भिजवू शकता. १० मिनिटांनंतर ते स्वच्छ धुवा आणि चांगले मॉइश्चरायझर लावा. यामुळे तुमचे नखे चमकदार आणि मजबूत होतील. तुम्ही लसणाच्या पाकळ्या सोलून थेट तुमच्या नखांवर मालिश करू शकता.
काकडी किसून डोळ्यांना लावल्याने थंडावा मिळतो आणि काळी वर्तुळे टाळण्यास मदत होते. तुमच्या पायांची त्वचा खूप कोरडी होऊ शकते, म्हणून तुम्ही त्यांना हायड्रेट करण्यासाठी काकडीचा रस वापरू शकता. यासाठी, लिंबू आणि काकडीचा रस किंवा त्याची पेस्ट ऑलिव्ह ऑइलमध्ये मिसळा आणि तुमच्या त्वचेला लावा. अशा प्रकारे, वेगवेगळ्या भाज्या तुमचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी खूप प्रभावी ठरू शकतात.