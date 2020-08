ऊसासाठी एफआरपी प्रति क्विंटल 10 रुपयांनी वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

केंद्र सरकारने ऊसासाठीचा एफआरपी हा 10 रुपयांनी वाढवून प्रति क्विंटल 285 रुपये करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा दर ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू होणाऱ्या विपणन वर्षासाठी लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्राच्या आर्थिक विषयासंदर्भातील समितीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2020-2021 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) या विपणन वर्षासाठी हे दर वाढवण्यासाठीचा प्रस्ताव समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. पूर्वी हा दर प्रति क्विंटल 275 रुपये होता जो 10 रुपयांनी वाढवावा अशी शिफारस करण्यात आली होती.

Union Cabinet approves Fair and Remunerative Price of sugarcane, payable by sugar mills for the sugar season 2020-21, at Rs 285 per quintal for a basic recovery rate of 10%: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/yeJsKjKnKT

— ANI (@ANI) August 19, 2020