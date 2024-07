Breaking : गडचिरोलीत जवानांना मोठे यश, 12 नक्षलवाद्यांचा खात्मा

गडचिरोली जिल्ह्यातील छिंदभट्टी आणि छत्तीसगड राज्याच्या सीमेवरील जंगलात C60 जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत 12 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले आहे. या चकमकीत दोन जवान देखील जखमी झाले आहे. या नक्षलवाद्यांकडून सात स्वयंचलित शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. यात तीन एके 47 रायफल्स, 2 आयएनएसएएस, 1 कार्बाईन, 1 एसएलआर यांचा समावेशन आहे. दरम्यान सुरजागड इस्पात या खाजगी कंपनीच्या पायाभरणीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रीअजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत हे दक्षिण गडचिरोलीच्या याच परिसरात उपस्थित असताना ही चकमक झाली.

#UPDATE | A heavy exchange of fire started in the afternoon and continued intermittently till late evening for more than 6 hours. Area search has led to recovery of 12 Maoist dead bodies till now. 7 automotive weapons including 3 AK47, 2 INSAS, 1 carbine, 1 SLR have been…

