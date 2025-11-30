सोने-चांदीच्या दराचा पुन्हा एकदा विक्रम; पाच दिवसात चांदीचे दर 17,607 रुपयांनी वाढले, सोन्यानेही घेतली झेप

या वर्षात सोन्या-चांदीच्या दरात झपाट्याने वाढ झाली आहे. मात्र, दिवाळीनंतर सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. त्यानंतर सोने आणि चांदीचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मात्र, शुक्रवारी एका दिवसात चांदीच्या दरात तब्बल 9 हजार रुपयांची वाढ झाली. तर सोनेच्या गरानेही मोठी झेप घेतली आहे.

या वर्षी सोने-चांदीच्या किमती झपाट्याने वाढल्या असताना, काही दिवसांपासून त्यात लक्षणीय घट दिसून आली आहे. गेल्या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठे बदल झाले. चांदीच्या किमतींनी पुन्हा एकदा मागील सर्व विक्रम मोडले आहेत आणि नवीन उच्चांक गाठला आहे. तर सोन्याचीही झळाली वाढली आहे.

गेल्या आठवड्यात मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोन्याच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. 21 नोव्हेंबर रोजी 5 फेब्रुवारीची एक्सपायरी डेट असलेली 24 कॅरेट सोन्याची फ्युचर्स किंमत प्रति 10 ग्रॅम १,२५,८५० होती, जी शुक्रवारी २८ नोव्हेंबर रोजी १,२९,५९९ वर पोहोचली. हे मोजताना, फक्त पाच ट्रेडिंग दिवसांत सोन्याच्या किमतीत प्रति १० ग्रॅम ३,७४९ ने वाढ झाली आहे.

लग्नसराईच्या काळात मागणी वाढल्यामुळे सोन्याचे दरही वाढले आहेत. २१ नोव्हेंबर रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,२३,१४६ रुपये झाला होता, तर शुक्रवारचा बंद भाव प्रति १० ग्रॅम १,२६,५९१ रुपये होता. याचा अर्थ गेल्या आठवड्यात ते ३,४४५ रुपयांनी महाग झाले आहे. २४-कॅरेट सोने १,२६,५९१ प्रती १० ग्रॅम झाले आहे. २२ कॅरेट सोने १,२३,५५० प्रती १० ग्रॅम, २० कॅरेट सोने १,१२,६७० प्रती १० ग्रॅम, १८ कॅरेट सोने १,०२,५४० प्रती १० ग्रॅम, १४ कॅरेट सोने ८१,६५० प्रती १० ग्रॅम असे दर झाले आहेत.

सोन्यानंतर, चांदीने अलीकडील घसरणीनंतर विक्रमी दर गाठले आहेत. गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यापार दिवशी शुक्रवारी चांदीच्या किमतीने १,७५,४८४ रुपये प्रति किलो या नवीन उच्चांकावर पोहोचला. एमसीएक्सवरील आठवड्याच्या किमतीतील बदल पाहता २१ नोव्हेंबर रोजी १ किलो चांदीची किंमत १,५७,८७७ रुपये होती आणि पाच दिवसांत ती १७,६०७ रुपयांनी वाढली आहे. देशांतर्गत बाजारात, या काळात, ती १,५१,१२९ रुपयांवरून १,६४,३५९ रुपये प्रति किलो झाली, म्हणजेच १३,२३० रुपयांची वाढ झाली.

