Gold Silver Rate – सोने चांदीच्या दरात वाढ; तरीही खरेदीसाठी सुवर्णसंधी, उच्चांकापेक्षा अजूनही स्वस्त

गेल्या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दराने ग्राहकांना दिलासा मिळाला होता. सोनेचांदी गेल्या आठवड्यात स्वस्त झाले होते. मात्र, शुक्रवारपासून सोनेचांदीचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली होती. सोमवारी वायदे बाजार सुरू होताच सोने आणि चांदीच्या किमतीतील घसरण थांबली. बाजार उघडताच दोन्ही धातूंमध्ये तेजी दिसून आली. मात्र, अजूनही सोनेचांदी त्यांच्या उच्चांकापासून स्वस्त असल्याने खरदी करण्यासाठी अजूनही चांगली संधी असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
वायदे बाजाराला सोमवारी सुरुवात होताच चांदी १२,००० रुपयांनी वाढली. तर सोन्यानेही २,१०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली. MCX बाजारात दोन्ही धातूंच्या किमती वाढीसह उघडल्या. एप्रिलसाठी सोने प्रति १० ग्रॅम २,१०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढले. मार्च डिलिव्हरीसाठी चांदी जवळजवळ १२,००० रुपयांनी वाढली. या वाढीसह, सोने ₹१,५७,६०० आणि चांदी ₹२,६१,७०४ वर व्यवहार करत होते. त्यानंतर पहिल्या ४५ मिनिटांत किमती किंचित कमी झाल्या. सोने २,१०० पेक्षा जास्त वाढले असले तरी, नंतर ही वाढ सुमारे १,९५० पर्यंत घसरली. त्याचप्रमाणे, चांदीची वाढ सुमारे ९,६०० रुपये राहिली. सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत सोने 1745 वाढीसह 157260 वर व्यवहार करत होते. तर चांदी 11817 रुपयांच्या वाढीसह 261709 रुपयांवर व्यवहार करत होते.
गेल्या आठवड्यातील तीव्र घसरणीनंतरही सोने आणि चांदीच्या किमती अजूनही अस्थिर आहेत. गुंतवणूकदारांनी संयम बाळगावा आणि कोणताही धोका पत्करू नये, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. एखाद्याला गुंतवणूक करायची असेल तर अस्थिर काळात एकरकमी गुंतवणूक करण्यापेक्षा हप्त्यांमध्ये खरेदी करणे, फायद्याचे ठरेल, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.
अमेरिकन डॉलर निर्देशांकात ०.२०% ची तीव्र घसरणीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थिती बदलली आहे. तसेच यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेने सोन्याच्या किमतींत वाढ दिसून आली. यासारख्या जागतिक घडामोडींमुळे सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड ३.९% वाढून $४,९५४.९२ प्रति औंस झाले. गुरुवारी ३.९% घसरल्यानंतर आशियाई व्यापार सत्रात झालेल्या तोट्यातून त्याने सावरले. स्पॉट सिल्व्हरचा भाव ८.६% वाढून प्रति औंस ७७.३३ डॉलरवर पोहोचला, जो दिवसाच्या सुरुवातीच्या तासांमध्ये $६५ च्या खाली आला होता. तथापि, तो ८.७% पेक्षा जास्त आठवड्याच्या घसरणीच्या मार्गावर होता. गेल्या आठवड्यातील तीव्र घसरणीलाही त्याने आणखी वाढ दिली.
गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी विक्रमी पातळी गाठली होती, परंतु नंतर अचानक त्या मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. गेल्या ७ दिवसांत सोने प्रति १० ग्रॅम अंदाजे ४,००० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. सोने सुमारे २.५% ने घसरले आहे. चांदी देखील प्रति किलो सुमारे १९% ने घसरली आहे, म्हणजेच ६५,००० रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करायची असल्यास ही चांगली संधी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.