गोंदियात शिवशाही बसचा भीषण अपघात, नऊ जणांचा मृत्यू; अनेक जण जखमी

गोंदियात शिवशाही बसचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात आता पर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. दुपारी बारा ते साडे बाराच्या सुमारास हा अपघात झाला.

गोंदियातील खजिरी गावाजवळ भंडाऱ्याहून गोंदियाकडे ही बस जात होती. तेव्हा ही बस उलटली आणि या बसला अपघात झाला गोंदिया जवळ साकोलीमजध्ये ही बस जात होती तेव्हा एका वळणावर अचानक एक बाईक आली. तेव्हा अपघात टाळण्यासाठी चालकाने ब्रेक दाबला आणि त्यातच अपघात झाला. त्यावेळी गाडीत 35 प्रवासी होते. या अपघातात 9 प्रवशांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. अनेक जखमींची प्रकृती गंभीर असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

#WATCH | Gondia, Maharashtra | A State transport bus met with an accident after it lost control and overturned near Bindravana Tola village in the Gondia district. So far, 7 people have died. Around 30 people are injured and the injured have been shifted to Gondia District… pic.twitter.com/WZ8mrrv70D

