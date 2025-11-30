मुंबईत भाड्याने घर शोधणं आणखी सोपं होणार,सरकार लवकर लॉन्च होणार नवीन वेबसाईट

स्वप्ननगरी मुंबईत एकीकडे शहरीकरण वाढत असून घरांच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती बदल होत असताना गृहनिर्माण पद्धतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. विद्यार्थी, स्थलांतरित कामगार आणि तरुण व्यावसायिकांमध्ये घर खरेदी करण्यापेक्षा भाड्याने राहण्याला अधिक पसंती दिली जात आहे. या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने एक भाडे गृहनिर्माण प्रणाली (structured rental housing ecosystem) आणण्याची योजना आखली आहे. या प्रणालीमध्ये घर भाड्याने देणे, करार करणे, पैसे भरणे इत्यादींसाठी संपूर्ण माहिती उपलब्ध असतील.
महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि म्हाडामार्फत, राज्यात भाडे गृहनिवासासाठी एक पोर्टल सुरू होणार आहे. आता भाडे गृहनिर्माण कायदा आणि धोरण निश्चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
काय आहेत भाडे गृहनिर्माण पोर्टल’ची उद्दिष्ट्ये –
भाडे गृहनिर्माण पोर्टलचे नाव ‘महाराष्ट्र राज्य भाडे गृहनिर्माण पोर्टल’ असण्याची शक्यता आहे. या पोर्टलद्वारे नागरिक, सरकारी भागधारक, विकसक आणि खासगी कंपन्यांना घरे भाड्याने देण्यासाठी मदत होईल. म्हाडा, इतर सरकारी संस्था, खासगी कंपनी आणि वैयक्तिक घरमालक त्यांची मालमत्ता या पोर्टलवर रजिस्टर करू शकतील.
1. विविध गटांतील लोकांसाठी योग्य दरात भाडे गृहनिर्माण सुविधा उपलब्ध करणे
2.भाड्याच्या करारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि तक्रारांरींचे निवारण करणे.
3. ई-केवायसी (eKYC) आणि पोलीस पडताळणीची सुविधा.
4. ऑनलाईन पेमेंटची सोय.
मुंबईपासून होणार सुरुवात
सुरुवातीच्या टप्प्यात, मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मध्ये भाडे गृहनिर्माण सेवा सुरू केल्या जातील. त्यानंतरच्या टप्प्यांमध्ये पुणे, संभाजीनगर , नागपूर, नाशिक, अमरावती आणि म्हाडाने निश्चित केलेल्या इतर जिल्ह्यांचा समावेश असेल. हे पोर्टल 2026 च्या मध्यापर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे.