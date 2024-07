हार्दिक पांड्याने इतिहास घडवला, आयसीसी रँकिंगमध्ये ‘नंबर वन’वर पोहोचला

आयसीसीने टी-20 वर्ल्डकपनंतर आता नवीन क्रमवारी जाहीर केली आहे. एकीकडे आयसीसीच्या टी-20 संघावर टीम इंडियाचे अधिराज्य दिसून आल्यानंतर आता अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत देखील टीम इंडियाच्या हार्दिक पांड्याने बाजी मारली आली. हार्दीक पांड्याने मोठी झेप घेत अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत आघाडीचे स्थान पटकावले आहे.

Bright smiles in Barbados from the man who bowled the historic final over 😃👌#TeamIndia Vice-Captain Hardik Pandya with the #T20WorldCup Trophy 🏆@hardikpandya7 pic.twitter.com/czfShF8AHk

— BCCI (@BCCI) July 3, 2024