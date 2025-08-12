‘या’ लोकांनी चुकूनही नारळ पाणी पिऊ नये

नारळपाणी हे आरोग्यासाठी वरदानापेक्षा कमी मानले जात नाही. त्यात असलेले पोषक तत्व वजन कमी करण्यास आणि पचनक्रिया चांगली ठेवण्यास मदत करतात, विशेषतः उन्हाळ्यात ते पिणे अधिक फायदेशीर मानले जाते कारण त्यात असलेले इलेक्ट्रोलाइट्स शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करतात. ते आपल्या एकूण आरोग्यासाठी चांगले आहे. बहुतेक लोकांना सकाळी रिकाम्या पोटी ते पिणे आवडते. काही लोक दररोज नारळपाणी पितात.
दररोज मर्यादित प्रमाणात नारळ पाणी पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. पण काही वैद्यकीय परिस्थिती अशा आहेत ज्यामध्ये नारळ पाणी चुकूनही पिऊ नये. कारण अशा परिस्थितीत आरोग्याला फायदा होण्याऐवजी ते नुकसान देखील करू शकते. जाणून घ्या कोणत्या लोकांनी नारळ पाणी पिऊ नये.
कमी रक्तदाब
ज्या लोकांना कमी रक्तदाब आहे त्यांनी नारळ पाणी अजिबात पिऊ नये. रक्तदाब आधीच 110/70 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर नारळ पाणी ते आणखी कमी करू शकते.
अपचन किंवा आयबीएस
ज्यांना अपचनाचा त्रास असेल किंवा जर कोणाला आयबीएसची समस्या असेल तर त्यांनी नारळ पाणी पिणे टाळावे. अशा परिस्थितीत, नारळ पाणी पिल्यानंतर त्यांना गॅस आणि पोटात फुगणे यासारख्या पचनाशी संबंधित समस्या जाणवू शकतात.
सर्दी आणि खोकला
नारळाच्या पाण्याचा थंड प्रभाव असतो हे सर्वांनाच माहिती आहे, त्यामुळे सर्दी, खोकला आणि सायनसची समस्या वाढू शकते. त्यामुळे सर्दी आणि खोकल्यादरम्यान नारळाचे पाणी पिऊ नये.
मधुमेहाची समस्या
मधुमेह असलेल्या लोकांसाठीही दिवसातून फक्त एक नारळ पाणी पुरेसे आहे. कारण त्यात नैसर्गिक साखर असते, म्हणून ते कमी प्रमाणात प्या. जर साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असेल तर ते पिणे टाळा.
नारळ पाणी पिण्याची योग्य वेळ कोणती?
नारळ पाणी पिण्याची आवड आहे त्यांनी सकाळी 9 ते 10 च्या दरम्यान ते पिणे चांगले. संध्याकाळी नारळ पाणी पिणे टाळा, विशेषतः जर तुम्ही दमट भागात राहत असाल तर. याशिवाय, प्रत्येकाने मर्यादित प्रमाणात आणि हवामानानुसार नारळ पाणी प्यावे.