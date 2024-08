Nashik Rain News : नाशकात गोदावरी नदीची पातळी वाढली, पुरातन मंदिरं पाण्याखाली

राज्यात मुंबईत पावसाने थोडी विश्रांती घेतली आहे. असे असले तरी अनेक भागात पावसामुळे दाणादाण उडाली आहे. पुणे, नाशिक, सांगली आणि कोल्हापुरात नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. अनेक भागात पाणी साचले असून लोणावळा आणि महाबळेश्वरमध्ये जोरदार पावसाची नोंद झाली आहे.

नाशिकमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. गोदावरी नदीत पाण्याची पातळी वाढली आहे, त्यामुळे अनेक पुरातन मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत. सुरक्षेचा उपाय म्हणून प्रशासनाने एनडीआरएफ आणि सैन्याला सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

#WATCH | Maharashtra: Various temples were inundated under the Godavari river in Nashik, following incessant rainfall in the region. pic.twitter.com/oHjGYbTvDs

— ANI (@ANI) August 5, 2024