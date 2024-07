Rain Alert : मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर मुसळधार पाऊस कोसळणार; 200 ते 500 मिमी पावसाचा IMD चा इशारा

मुंबई आणि उपनगरात पावसाने काल रात्रीपासून पुन्हा जोर धरला आहे. पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मुसळधार पावसामुळे उपनगरीय रेल्वे गाड्यांवरही परिणाम दिसून आला. यानंतर हवामान विभागाने ट्विट करत येत्या काही तासांत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. कोकण किनारपट्टीवर पुढील काही दिवसांत 200 एमएम ते 500 एमएम पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख कृष्णानंद होसाळीकर यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून ही माहिती शेअर केली आहे.

Some southern and southeastern parts of Asia can expect to see some very heavy monsoon rain over the next week or so 🌧️

Between 200 and 500 mm of rain is likely in places, with as much as 700 mm of rain falling over some of the high ground in southern India pic.twitter.com/Jy77CFwKzL

— Met Office (@metoffice) July 17, 2024