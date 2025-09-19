देशभरात पावसाचा कहर; हिमाचलमध्ये ढगफुटी आणि भूस्खलन, उत्तर प्रदेशात ७ जणांचा मृत्यू

देशभरात पावसाचा कहर पाहायला मिळत आहे. हिमाचल प्रदेशात ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे रस्ते बंद झाले असून, अनेक ठिकाणी नुकसान झाले आहे. तर उत्तर प्रदेशात वीज पडून सात जणांचा मृत्यू झाला. सप्टेंबर २०२४ मध्ये पावसाशी संबंधित घटनांमुळे अनेक ठिकाणी जीवितहानी आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ही परिस्थिती अद्यापही कायम आहे.

हिमाचल प्रदेशात किन्नौर जिल्ह्यातील थाच गावाजवळ १९ सप्टेंबरला ढगफुटी होऊन दोन गाड्या वाहून गेल्या, तर शिमल्यातील एडवर्ड शेतजवळ जवळ भूस्खलनामुळे सर्क्युलर रोड बंद झाले. यामुळे अनेक बस आणि वाहने अडकली असून, शाळा १९ आणि २० सप्टेंबरला बंद ठेवण्यात आल्या. हिमाचलमध्ये १ जून ते १८ सप्टेंबरपर्यंत १०१९.४ मिमी पाऊस कोसळला, जो सरासरीपेक्षा ४६ टक्के जास्त आहे. यामुळे ४२४ जणांचा मृत्यू झाला असून ५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

उत्तराखंडात ढगफुटीने १४ जण बेपत्ता

उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यातील नंदनगर येथे १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी रात्री ढगफुटी झाली. यात १४ जण बेपत्ता झाले असून, काही जण ढिगाऱ्याखाली अडकले होते. १६ तासांनंतर एका व्यक्तीला जिवंत बाहेर काढण्यात आले. तर उत्तर प्रदेशात गेल्या २४ तासांत विज पडून सात जणांचा मृत्यू झाला.

