चेंगराचेंगरीनंतरही त्रिवेणी संगमावर व्हिआयपींचे शाहीस्नान; हेमा मालिनी, रामदेव बाबा यांनी मारली डुबकी

प्रयागराज येथील महाकुंभ येथे मौनी अमावस्येच्या निमित्ताने भाविकांची मोठी गर्दी उसळली होती. त्यावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत 30 भाविकांचा मृत्यू झाला तर 60 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या चेंगराचेंगरीनंतर भाविकांनी त्यांना जिथे शक्य असेल तिथे स्नान करावे त्रिवेणी संगमावर येण्यासाठी आग्रही राहू नये, असे आवाहन प्रशासन तसेच अनेक साधूसंतांकडून करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी देखील भाविकांनी इतर घाटांवर स्नान घेण्याची विनंती केली होती.

#WATCH | Prayagraj | On taking a holy dip at Triveni Sangam on Mauni Amawasya, BJP MP Hema Malini says, “It is my good fortune that I got the opportunity to do ‘snan’ on this auspicious day.” pic.twitter.com/ZozgvVsIYO

— ANI (@ANI) January 29, 2025