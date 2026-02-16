परभणीत शिवसेनेचा महापौर, सय्यद इकबाल यांनी स्वीकारला महापौरपदाचा पदभार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

परभणी महानगरपालिकेच्या राजकारणात आज एक ऐतिहासिक अध्याय लिहिला गेला. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सय्यद इकबाल सय्यद खाजा यांनी महापौरपदाचा, तर काँग्रेसचे गणेश सुरेशराव देशमुख यांनी उपमहापौरपदाचा अधिकृतपणे पदभार स्वीकारला.

उपमहापौरपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सय्यद इकबाल सय्यद खाजा म्हणाले की, “वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिकवणीने शिवसेना नेहमीच सर्व धर्मीय, सर्व जाती-जमातींना एकत्र आणून समाजहित, राष्ट्रहिताचे कार्य करत आली आहे आणि पुढेही अखंडपणे करत राहील. त्यानुसारच मुस्लिम समाजातील एका उच्चशिक्षित, निष्ठावान आणि राष्ट्रभक्त कार्यकर्त्याला महापौरपदाची संधी आपण दिली.”

ते म्हणाले, मात्र यामुळे काही लोकांची पोटदुखी सुरू झाली आहे. राज्यभरात नाहक चर्चा आणि टीका होत आहे. पण बाळासाहेबांची शिकवण स्पष्ट आहे, जो राष्ट्रावर प्रेम करतो, तो कोणत्याही समाजातील, धर्मातील असला तरी कट्टर देशभक्त आहे! याच विचारसरणीतून आम्ही सय्यद इकबाल यांसारख्या समर्पित व्यक्तीला ही जबाबदारी सोपवली आहे. हा निर्णय केवळ राजकीय नाही, तर शहरातील सामाजिक सलोखा, एकता आणि समरसता कायम राखण्यासाठी घेतला आहे. आता कुठल्याही टिप्पणीकडे लक्ष न देता परभणीच्या जनतेने आम्हाला दिलेल्या विश्वासाला साजेशी कामगिरी करायची आहे. पुढील ५ वर्षांत शहराला अभूतपूर्व विकास देणार आहोत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

supreme court

विवाहापूर्वी शारीरिक संबंध योग्य की अयोग्य? सर्वोच्च न्यायालयाने केली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

देश आत्मनिर्भर होत आहे की अमेरिका-निर्भर? हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारावरून काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर निशाणा

स्वित्झर्लंडमध्ये मोठी दुर्घटना: हिमस्खलनामुळे ८० प्रवाशांना घेऊन जाणारी ट्रेन रुळावरून घसरली; अनेक प्रवासी जखमी

चेक बाऊन्स प्रकरण : अभिनेता राजपाल यादवला मोठा दिलासा, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला अंतरिम स्थगिती

Himanta Biswa Sarma

‘घटनात्मक नैतिकतेच्या चौकटीत राहून वागा, वक्तव्य करताना संयम बाळगा’! आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ‘मिया’ वक्तव्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय नेत्यांचे टोचले कान

अजित पवारांच्या विमानाचा ब्लॅकबॉक्स परदेशात पाठवणार, सूत्रांची माहिती

मुंबई महापालिकेत सभागृहाच्या शिस्तीचे ‘बारा’ वाजले; महापौर रितू तावडे उशिरा पोहोचल्याने विरोधक आक्रमक, हायव्होल्टेज ड्रामा

वीस दिवसानंतरही कोणतीही कारवाई नाही, त्यामुळे संशय बळावतोय – रोहित पवार

महायुती सरकारचे आश्वासन हवेतच, पहलगाम हल्ल्याच्या दहा महिन्यानंतरही संतोष जगदाळेंच्या मुलीला सरकारी नोकरी नाहीच