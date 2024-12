हॉलिवूड अभिनेत्री अँजेलिना जोलीला झाले तरी काय? फोटो पाहून चाहते पडले चिंतेत

हॉलिवूड अभिनेत्री अँजेलिना जोली कायम कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. कधी ती तिच्या घटस्फोटासाठी तर कधी तिचा एक्स पती ब्रॅड पिटसोबतच्या वादांमुळे तर कधी तिच्या सिनेमांमुळे चर्चेत असते. मात्र यावेळी ती वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे ते म्हणजे तिच्या लेटेस्ट लूकमुळे.

अँजेलिना जोली 49 वर्षांची जगातील सर्वात सुंदर अभिनेत्रींपैकी एक आहे. सौंदर्याबरोबरच तिचा फिटनेसही कमालीचा आहे. पण तिच्या अलीकडच्या फोटोंनी सोशल मीडियावर चाहते काळजीत पडले आहेत. तिचे फोटो पाहून तिची तब्येत बरी आहे ना याबाबत चाहत्यांना चिंता सतावत आहे. अँजेलिना जोलीने तिच्या ताज्या बायोपिक मारियामध्ये आपल्या शानदार अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. आपल्या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी एका कार्यक्रमाच्या रेड कार्पेटवर ती स्पॉट झाली आणि तेव्हाच चाहत्यांनी तिचा चेहरा आणि आणि हातावर फुगलेल्या नसा पाहून काळजीत पडले. काही लोकांचे म्हणणे आहे की, तिचा माजी पती ब्रॅड पिट याच्यासोबत सुरू असलेल्या घटस्फोटामुळे ती तणावपूर्ण अवस्थेतून जात आहे.

#Angelina_Jolie Stirs Controversy Because of The Protruding Veins in Her Hand!👀 pic.twitter.com/gKM556L0CJ

— The 13th ١٣📜🪶Warrior (@strange16892330) September 1, 2024