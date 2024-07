Jharkhand: हावडा-सीएसएमटी एक्स्प्रेसचे 3 डबे रुळावरून घसरले, दोन प्रवाशांचा मृत्यू

झारखंडमध्ये मंगळवारी पहाटे हावडा-सीएसएमटी एक्सप्रेस पॅसेंजर ट्रेनचे तीन डबे रुळावरून घसरले. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून सहा जण जखमी झाले आहेत.

चक्रधरपूरजवळील बारा बांबू गावात हा अपघात झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. गाडी रुळावरून घसरल्याची माहिती मिळताच रुग्णवाहिका आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले.

Jharkhand: Train No. 12810 Howara-CSMT Express derailed near Chakradharpur, between Rajkharswan West Outer and Barabamboo in Chakradharpur division at around 3:45 am. ARME with Staff and ADRM CKP on site. 6 persons have been injured. All have been given first aid by the Railway… pic.twitter.com/dliZBvtoFk — ANI (@ANI) July 30, 2024

या घटनेसंदर्भात अद्याप संपूर्ण माहिती समोर आली नसली तरी एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, सुदैवानं आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

गाडी रुळावरून घसरण्याचे कारण स्पष्ट नसून त्याचा तपास सुरू करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

एका अधिकृत निवेदनात, हिंदुस्थानी रेल्वेनं म्हटलं आहे की, ‘गाडी क्रमांक 12810 हावारा-सीएसएमटी एक्स्प्रेस चक्रधरपूर विभागातील राजखर्सवान वेस्ट आऊटर आणि बारा बांबू दरम्यान चक्रधरपूरजवळ रुळावरून घसरली आहे’.

Train No. 12810 Howara-CSMT Express has derailed near Chakradharpur, between Rajkharswan West Outer and Barabamboo in Chakradharpur division.

ARME with Staff and ADRM CKP on site. 6 persons have been injured. All have been given first aid by the Railway medical team: Indian… pic.twitter.com/Bhsga6fdu9 — ANI (@ANI) July 30, 2024

‘कर्मचाऱ्यांसह एआरएमई आणि एडीआरएम सीकेपी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. 6 जण जखमी झाले आहेत. सर्वांवर रेल्वेच्या वैद्यकीय पथकाने प्राथमिक उपचार केले आहेत’, असंही त्या निवेदनात म्हटलं आहे.

हेल्पलाइन क्रमांक केले जारी

ट्रेन रुळावरून घसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर, रेल्वे प्रशासनाने काही आपत्कालीन क्रमांक जारी केले आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत –

Tatanagar: 06572290324

Chakradharpur: 06587 238072

Rourkela: 06612501072, 06612500244

Howrah: 9433357920, 03326382217

Ranchi: 0651-27-87115

HWH Help Desk: 033-26382217, 9433357920

SHM Help Desk: 6295531471, 7595074427

KGP Help Desk: 03222-293764

CSMT Helpline Auto no 55993

P&T: 022-22694040

Mumbai: 022-22694040

Nagpur: 7757912790