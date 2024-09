मुंबई विमानतळ की दादर रेल्वे स्टेशन? प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा प्रवाशांना त्रास

मुंबई विमानतळावर आज प्रवाशांची मोठी गर्दी पहायला मिळाली. विमातळ प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे प्रवाशांना त्रास झाला. त्यांनी सोशल मिडीयावर या गर्दीचे व्हिडीओ आणि फोटो पोस्ट करून नाराी व्यक्त केली आहे.

अनंत चतुर्दशी निमित्त आज राज्यात सार्वजनिक सुट्टी आहे. त्यामुळे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठी गर्दी पहायला मिळाली. विमानतळावर तपासणीसाठी मोठी गर्दी पहायला मिळाली. विमानतळ प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

Chaos at T1 Mumbai airport is unbearable. Construction has made life tough for passengers & facilitators. Despite CISF’s efforts, the ladies’ line is like herding cattle, turning well-mannered people into anxious crowds. Authorities must fix this! @AAI_Official#Mumbai pic.twitter.com/zNlzKlPOjY

— Zasha (@shaluzala) September 17, 2024